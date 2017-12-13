رويترز: 39 قتيلا بينهم سجناء جراء غارة للتحالف على صنعاء

أفادت وكالة “رويترز” بأن 39 شخصا على الأقل سقطوا ضحية غارة للتحالف العربي على موقع للشرطة العسكرية في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة “أنصار الله” (الحوثيين).

ونقلت الوكالة عن مسؤولين محليين وشهود عيان تأكيدهم أن الغارة أسفرت أيضا عن إصابة 90 شخصا، بينهم عدد من المعتقلين. من جانبها، ذكرت وكالة “سبأ” (التابعة للحوثيين) في وقت سابق من اليوم، أن طيران التحالف شن سبع غارات على مواقع للشرطة العسكرية في مديرية شعوب بأمانة العاصمة، مما أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة 80 آخرين من سجناء البحث الجنائي.

تجدر الإشارة إلى أن التحالف العربي بقيادة السعودية كثف غاراته على مواقع لـ”أنصار الله” في العاصمة اليمنية بعد مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح على أيدي الحوثيين في 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

المصدر: رويترز + سبأ