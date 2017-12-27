رويترز: ماكرون طلب من الملك سلمان رفع الحصار كاملا عن اليمن

أفادت وكالة “رويترز” بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مكالمة هاتفية أجراه الأحد المنصرم مع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، وجه إلى الرياض دعوة لرفع الحصار كاملا عن اليمن.

ونقلت الوكالة اليوم الأربعاء عن مصدر في قصر الإليزيه تأكيده، أن ماكرون أعرب في هذا الاتصال الهاتفي مع العاهل السعودي عن بالغ قلقه إزاء الكارثة الإنسانية التي يشهدها اليمن، وناشد الملك سلمان رفع الحصار بشكل كامل عن هذا البلد، لإيصال المساعدات الإنسانية والبضائع التجارية إليها.

تجدر الإشارة إلى أن وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” لم تذكر في خبرها بخصوص الاتصال الهاتفي بين الملك سلمان وماكرون هذه النقطة، واقتصرت بالإعلان أن الرئيس الفرنسي دان في المكالمة إطلاق الحوثيين صاروخا باليستيا باتجاه الرياض، وأكد ضرورة التصدي لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

المصدر: رويترز