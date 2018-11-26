رونالدو ينافس مبابي وغريزمان على جوائز غلوب سوكر

ترشح البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب جوفنتوس الإيطالي، والفرنسي كليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، وأنطوان غريزمان لاعب أتلتيكو مدريد، لجائزة أفضل لاعب ضمن جوائز “غلوب سوكر”، وشهدت القائمة غياب الكرواتي “لوكا مودريتش” أفضل لاعب في العالم، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأفضل لاعب في أوروبا، بجانب “محمد صلاح” لاعب ليفربول الإنجليزي، والأرجنتيني “ليونيل ميسي”.

ويتنافس على جائزة أفضل مدير فني خمسة أسماء، وهم الإيطالي “أليجري” المدير الفني لجوفنتوس الإيطالي، “زين الدين زيدان” المدير الفني الأسبق لريال مدريد الإسباني، و”ديدي ديشامب” المدير الفني لمنتخب فرنسا، والألماني “يورغن كلوب” المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، والأرجنتيني “سيميوني” مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني.

ومن المقرر أن يقام حفل توزيع الجوائز في الثالث من شهر يناير المقبل في فندق مدينة الجميرا في دبي، بمناسبة الإصدار العاشر من جوائز غلوب سوكر.

ياسين.س