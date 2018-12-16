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رونالدو يطالب جوفنتوس بالتعاقد مع رابيو

Yacine Soudani 16 ديسمبر 2018 الرياضة, رياضة دولية اضف تعليق 107 زيارة

كشفت صحيفة “دون بالون” الإسبانية، عن مطالبة النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، ناديه جوفنتوس الإيطالي، بالتعاقد مع الفرنسي، أدريان رابيو، لاعب نادي باريس سان جيرمان والهدف الرئيسي لنادي برشلونة.

وقالت أن نادي جوفنتوس سيحاول إقناع أدريان رابيو بالقدوم في الميركاتو الصيفي القادم في صفقة مجانية بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، وذلك عن طريق ضمان له المشاركة بصفة أساسية وهو الشيء الذي يمكن أن لا يحدث في برشلونة.

و ينتهي عقد لاعب خط الوسط الفرنسي في نهاية الموسم الجاري، فيما سيكون قادراً في شهر جانفي المقبل على التفاوض مع أي نادٍ للانتقال مجاناً في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

ياسين.س

عن Yacine Soudani

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