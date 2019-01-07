رونالدو وميسي يقودان تشكيلة مرحلة الذهاب في الدوريات الكبرى

نشرت شبكة هو سكورد العالمية، التشكيلة المثالية لمرحلة الذهاب في جميع الدوريات الأوروبية الكبرى، والتي شهدت تواجد كريستيانو رونالدو مهاجم جوفنتوس وغريمه التقليدي ليونيل ميسي نجم برشلونة.

ولم تخلى التشكيلة من نجمي باريس سان جيرمان، نيمار وكيليان مبابي اللذان سجلا معاً 25 هدفاً في الدوري الفرنسي هذا الموسم، وصنعا 9 أهداف آخرى، وينضم إليهم إدين هازارد نجم تشيلسي صاحب 10 اهداف و9 تمريرات حاسمة.

وجاءت التشكيلة المثالية لمرحلة الذهاب في الدوريات الكبرى على النحو التالي:

حراسة المرمى: والتر بينيتيز (نيس).

خط الدفاع: جوشوا كيميتش (بايرن ميونخ)، فيرجيل فان ديك (ليفربول)،جولبيرت (كان)، لوكاس دينيه (إيفرتون).

خط الوسط: تيجي سافانير (نيس)، نيمار (سان جيرمان)، كيليان مبابي (سان جيرمان)، إدين هازارد (تشيلسي).

خط الهجوم: كرستانو رونالدو (جوفنتوس)، ليونيل ميسي (برشلونة).

ياسين.س