رونالدو “الأفضل في العالم” لعام 2017

فاز اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2017 متفوقا على منافسه الأرجنتيني ليونيل ميسي بفارق كبير جدا.

ويصوت في الجائزة العالمية لاعبون ومدربون وصحفيون ومشجعون من كل أنحاء العالم. وبموجب التصويت حصل رونالدو على 43.16 بالمئة من الأصوات، فيما حصل ميسي على 19.25 بالمئة من الأصوات، وذهبت نسبة 6.97 بالمئة من الأصوات للبرازيلي نيما ردا سيلفا. وهذه هي المرة الثانية التي يحصل فيها رونالدو على جائزة أفضل لاعب في العالم منذ تأسيها العام الماضي، بعد أن قاد فريقه ريال مدريد إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني في الموسم الماضي.

وخلال نفس الحدث العالمي أعلن الفيفا تشكيلة أفضل فريق في العالم، بالإضافة إلى مجموعة من الجوائز الأخرى مثل أفضل مدرب وأفضل لاعبة وأفضل حارس وجائزة الروح الرياضية.