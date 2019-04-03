الأربعاء , أبريل 3 2019
أخبار عاجلة
الرئيسية / الرياضة / نظرا لعدم تصادم المنتخبيْن في الدور الأول:
رونار يرغب في مواجهة “الخضر” وديا تحضيرا لكأس إفريقيا

نظرا لعدم تصادم المنتخبيْن في الدور الأول:
رونار يرغب في مواجهة “الخضر” وديا تحضيرا لكأس إفريقيا

idir demiche 2 أبريل 2019 الرياضة, المنتخب الوطني اضف تعليق 120 زيارة

كشفت أمس مصادر إعلامية في المغرب، بأن المدرب الفرنسي لمنتخب “أسود الأطلس”، هيرفي رورنار، يرغب في برمجة مباراة ودية ضد المنتخب الوطني، ضمن التحضيرات التي سيجريها الفريقيْن قبل موعد دخول غمار نهائيات كأس أمم إفريقيا المقررة الصيف المقبل في مصر، ليلحق المنتخب المغربي بنظيره المصري الذي يريد هو الآخر ملاقاة “الخضر” تحضيرا لـ”الكان”. وأفادت أمس، صحيفة “الأخبار” المغربية، أن التقني الفرنسي، وضع المنتخب الوطني الجزائري ضمن أبرز خياراته التي يسعى من خلالها أن يكون محطة تحضيرية مهمة في إطار الاستعداد لـ”الكان” المقرر في مصر ما بين 21 جوان إلى غاية 19 جويلية، بالإضافة أيضا إلى منتخب أوروبي وآخر إفريقي، وهو الطلب الذي قد يتم قبوله من طرف الناخب الوطني جمال بلماضي والاتحادية الجزائرية، وهذا سيرتبط أيضا بنتائج قرعة الكأس الإفريقية التي ستُجرى فعالياتها يوم 12 أفريل الجاري في العاصمة المصرية القاهرة، خاصة مع استحالة تواجد “الخضر” و”أسود الأطلس” في مجموعة واحدة بما أنهم في وعاء واحد، ليكون منتخب المغرب هو الثاني الذي يرغب في مواجهة رفقاء النجم رياض محرز ضمن التربصات التحضيرية التي تسبق “الكان” في الصيف المقبل، حيث كانت تقارير مصرية قد تحدثت عن رغبة الطاقم الفني بقيادة المدرب المكسيكي خافيير أغيري في مواجهة أشبال المدرب بلماضي خلال التحضيرات للمنافسة القارية، حيث سيكون بالإمكان الاتفاق على برمجة مباراة ودية بين المنتخبيْن في حالة عدم وقوع “الفراعنة” و”الخضر” في مجموعة واحدة. ولم يتم لحد الآن تحديد موعد التربص المقبل للمنتخب الوطني، إلا أن الاتحادية أكدت بأن جزء منه سيُجرى هنا في الجزائر وبالضبط بمركز سيدي موسى، بينما سيُجرى التربص الأخير في قطر بنسبة كبيرة لتشابه الأجواء المناخية بين الدوحة والقاهرة. يُذكر أن المنتخب المغربي يفاضل يرغب أيضا في مواجهة منتخب مصر وقد يواجه منتخب فرنسا، استعدادا لـ”الكان”.

الوسوم

عن idir demiche

شاهد أيضاً

قطر تتجه لاحتضان التربص التحضيري لـ"الكان":
الاتحاد المصري يريد برمجة لقاء ودي بين “الخضر” و”الفراعنة”

كشفت أمس، تقارير صحفية في مصر، أن الاتحاد المحلي لكرة القدم، يسعى لبرمجة مباراة ودية …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2019, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super