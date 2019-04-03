كشفت أمس مصادر إعلامية في المغرب، بأن المدرب الفرنسي لمنتخب “أسود الأطلس”، هيرفي رورنار، يرغب في برمجة مباراة ودية ضد المنتخب الوطني، ضمن التحضيرات التي سيجريها الفريقيْن قبل موعد دخول غمار نهائيات كأس أمم إفريقيا المقررة الصيف المقبل في مصر، ليلحق المنتخب المغربي بنظيره المصري الذي يريد هو الآخر ملاقاة “الخضر” تحضيرا لـ”الكان”. وأفادت أمس، صحيفة “الأخبار” المغربية، أن التقني الفرنسي، وضع المنتخب الوطني الجزائري ضمن أبرز خياراته التي يسعى من خلالها أن يكون محطة تحضيرية مهمة في إطار الاستعداد لـ”الكان” المقرر في مصر ما بين 21 جوان إلى غاية 19 جويلية، بالإضافة أيضا إلى منتخب أوروبي وآخر إفريقي، وهو الطلب الذي قد يتم قبوله من طرف الناخب الوطني جمال بلماضي والاتحادية الجزائرية، وهذا سيرتبط أيضا بنتائج قرعة الكأس الإفريقية التي ستُجرى فعالياتها يوم 12 أفريل الجاري في العاصمة المصرية القاهرة، خاصة مع استحالة تواجد “الخضر” و”أسود الأطلس” في مجموعة واحدة بما أنهم في وعاء واحد، ليكون منتخب المغرب هو الثاني الذي يرغب في مواجهة رفقاء النجم رياض محرز ضمن التربصات التحضيرية التي تسبق “الكان” في الصيف المقبل، حيث كانت تقارير مصرية قد تحدثت عن رغبة الطاقم الفني بقيادة المدرب المكسيكي خافيير أغيري في مواجهة أشبال المدرب بلماضي خلال التحضيرات للمنافسة القارية، حيث سيكون بالإمكان الاتفاق على برمجة مباراة ودية بين المنتخبيْن في حالة عدم وقوع “الفراعنة” و”الخضر” في مجموعة واحدة. ولم يتم لحد الآن تحديد موعد التربص المقبل للمنتخب الوطني، إلا أن الاتحادية أكدت بأن جزء منه سيُجرى هنا في الجزائر وبالضبط بمركز سيدي موسى، بينما سيُجرى التربص الأخير في قطر بنسبة كبيرة لتشابه الأجواء المناخية بين الدوحة والقاهرة. يُذكر أن المنتخب المغربي يفاضل يرغب أيضا في مواجهة منتخب مصر وقد يواجه منتخب فرنسا، استعدادا لـ”الكان”.