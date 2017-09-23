أعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك بالجزائر استنادا الى وكالة تاسي أن الشركة النفطية الروسية لوك أوول مهتمة بمشاريع تطوير حقول النفط بالجزائر وتعتزم المشاركة في عروض المناقصة التي ستطلق في هذا الشأن.

وعقب محادثاته مع وزير الطاقة مصطفى قيطوني على هامش أشغال الدورة ال8 للجنة المختلطة الجزائرية-الروسية، صرح نوفاك أن ” الشركة النفطية الروسية أعربت عن رغبتها في المشاركة في عروض المناقصة المتعلقة بتطوير حقول النفط بالجزائر، حيث أنها مهتمة أيضا بالمشاريع في اليابسة وفي عرض البحر”.

كما أشارت وكالة تاس أن ” الجزائر منتج هام للغاز الطبيعي و أحد أهم منتجي البترول الثلاثة بإفريقيا حيث بلغت الاحتياطات المؤكدة للغاز الطبيعي بالجزائر الى 5ر4 مليار متر مكعب فيما قدرت احتياطات البترول المعادل ب 5ر1 مليار طن”.

وقد دعا قيطوني على هامش لقاءه بنوفاك الشركات الطاقوية الروسية الى المشاركة في عروض المناقصة التي ستنظم لاستغلال و استكشاف البترول في الجزائر.

ومن جهته، أبدى نوفاك اهتمام “العديد من الشركات الروسية في قطاع الطاقة بالاستثمار في الجزائر” داعيا الشركات الجزائرية إلى “نشاط أكبر على مستوى السوق الروسية”. واعتبر الوزير الروسي أن قطاع الطاقة من القطاعات “ذات الأولوية” بالنسبة للجزائر و روسيا باعتبارهما بلدين “هامين” على مستوى السوق الدولية.

كما أضاف أنه “لهذا السبب تسعى روسيا إلى تطوير شراكة تفيد الطرفين” مشيرا إلى أن قطاع الطاقة يتيح العديد من الفرص في مجال التعاون”.

ق.و