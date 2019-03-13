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روسيا تعلق على الحراك الشعبي و قرارات بوتفليقة: ما يحدث في الجزائر شأن داخلي

Razika kherkhache 13 مارس 2019 الحدث اضف تعليق 111 زيارة

أكدت الخارجية الروسية في أول تعليق لها على الاحتجاجات الشعبية بالجزائر المناهضة لتمديد العهدة الرابعة للرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، بأنها تتابع عن كثب التطورات الراهنة وتنظر إليها كشأن داخلي لدولة صديقة لها.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تصريح لصحيفة “كوميرسانت”، اليوم: “إننا ننظر إلى الأحداث الجارية في الجزائر كشأن داخلي بحت لدولة صديقة لروسيا”.

وأضافت في ذات الصدد “نأمل مع ذلك في أن يستمر حل المشاكل التي ستواجهها البلاد بشكل بناء ومسؤول عن طريق الحوار الوطني الشامل مع التركيز الواضح على ضمان الاستقرار والظروف الملائمة لتقدم الجزائر اللاحق في سبيل الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في مصلحة الشعب الجزائري برمته”.

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