روسيا تعرض كلاشنيكوف الجديد و”بانتسير – مي” في معرض “أيدكس 2019”

تقدم شركة “روستيخ” الحكومية في معرض “أيدكس 2019″، أكبر معرض أسلحة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، طرازات جديدة من المعدات العسكرية والمدنية، بما في ذلك المعرض العالمي لمركبة الصواريخ والمدفعية المضادة للطائرات من طراز “بانتسير-مي”، بالإضافة إلى بنادق كلاشنيكوف من السلسلة 200، بالإضافة إلى المنتجات العسكرية، ستقوم روسيا بعرض ليمـوزين “أوروس” المدرعة

وقال سيرغي تشيميزوف المدير العام لشركة “روستيخ الحكومية”، تعد دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أهم الأسواق بالنسبة لنا، حيث ننفذ العديد من المشاريع في مجال التعاون العسكري — التقني.

ستعرض في أيدكس 2019 أكثر من 50 شركة لصناعة الدفاع الروسية تطوراتها. في المجموع، سيتم عرض حوالي ألف معروض، في حين سنعرض عددًا من عينات الأسلحة والمعدات العسكرية لأول مرة

على وجه الخصوص، سيتم عرض أول عرض أجنبي لمدفع الصواريخ والمدفعية المضادة للطائرات من طراز “بانتسير- مي”، والذي لا يوجد له نظائر، وسيقدم من قبل مجمعات عالية الدقة، حيث يحمي السفن من جميع أنواع أسلحة الهجوم الجوي

ستعرض شركة “كلاشنيكوف”، مجموعة كبيرة من الأسلحة الصغيرة وأسلحة الصيد، لأول مرة في الخارج، سيتم عرض الكلاشينكوف من السلسلة 200، بعد أن حصل على شهادة تصدير. ستكون سلسلة المائتان الأوتوماتيكية واحدة من المنتجات الروسية الرئيسية الجديدة في أيدكس 2019

وتعرض شركة “أورال فاغون زافود” عددا من تطوراتها، من بينها نسخة مطورة من دبابة تي 90 و تي 90 إم إس، الأكثر مبيعاً في العالم، الآلة تمتلك صفات مميزة من حيث دقة القنص، ونظام تحكم رقمي جديد بالقذائف، ووسائل الاتصال الرقمية الجديدة، والملاحة والتفاعل، بالإضافة إلى محرك بقدرة عالية

تقدم شركة كانتسيرن ” تيخ ماش” عددا من أحدث الذخيرة. من بينها صاروخ غير موجه 122 مم، مع رأس حربي قابل للانفصال يحوي متفجرات تفتيت إلى راجمة الصواريخ تورنادو-غي. بالإضافة إلى ذلك، في معرض تيخ ماش، وللمرة الأولى، سيتم عرض التوربينات ا ز — تي سي إر — 47 ذات الكفاءة العالية، المصممة لحماية السفن السطحية من الأسلحة، المجهزة بأنظمة توجيه الرادار

كما سيعرض الجيل الثاني من معدات القتال المعروفة بـ”بايتيك” وهذا بالضبط ما يستخدمه الجيش الروسي الآن، أحد مكونات “بايتيك” هو سترة مضادة للرصاص يمكنها تحمل 10 طلقات من الرصاص الحارقة الخارقة للدروع من بندقية قنص دراجونوف التي تم إطلاقها من مسافة 10 أمتار

بالإضافة إلى التعاون في مجال التعاون العسكري التقني، تعتزم روستيخ تطوير الشراكة مع دول المنطقة في الصناعات المدنية.

يضيف سيرغي تشيمزوف، المدير العام لشركة روستيخ الحكومية: إن روستيخ على استعداد للعمل مع شركاء الشرق الأوسط في أوسع نطاق في القسم المدني، بدءا من التحول الرقمي في مختلف المجالات والصناعات إلى الشراكات التكنولوجية. بالإضافة إلى المنتجات العسكرية، ستقدم روسيا على أيدكس سيارة ليموزين مدرعة من مشروع “كورتيج”.

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