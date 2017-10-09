روسيا تسعى لتعزيز التعاون مع الجزائر في مكافحة الإرهاب

صرح رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف، اليوم الاثنين، بأن بلاده تسعى إلى تعزيز التعاون مع الجزائر في مختلف المجالات، ومن بينها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وقال ميدفيديف: «لا يمكننا مواجهة الإرهاب إلا معا وبتوحيد جهودنا وتنسيقها»، وذلك في مقابلة مع وكالة الأنباء الجزائرية، قبل زيارته المقررة للبلاد الأسبوع الحالي. وتحدث عن تطابق وجهات نظر البلدين «بشأن التهديدات، مثل الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود». ودعا الدول «إلى وضع خلافاتها وطموحاتها جانبا، وتوحيد صفوفها من أجل هزيمة (داعش) والتنظيمات الإرهابية الأخرى التي تهدد الحضارة الإنسانية».

وقال: «نسعى إلى تعزيز التعاون مع الجزائر في تلك المجالات، وسنواصل تنسيق مواقفنا في مسائل السياسة الخارجية، ومن بينها قضايا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء». وأكد أن الجزائر تلعب دورا كبيرا في شمال أفريقيا، وهي إحدى الدول المحورية في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية.

وحول العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، قال: «خلال السنة الأخيرة فقط تضاعف التبادل التجاري بين روسيا والجزائر، وبلغ حجمه قرابة 4 مليارات دولار. وهذه الأرقام جيدة، ولكن يجب علينا أن نسعى إلى مزيد من التقدم». وأشار إلى أن الجانبين يتعاونان في مجال الطاقة، ولديهما عدد كبير من المشاريع الناجحة في مجال النفط والغاز.