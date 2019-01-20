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روسيا تختبر “أقوى وأضخم”مروحية في العالم

Rafika Maariche 20 يناير 2019 الوطني اضف تعليق 68 زيارة

 

اختبرت موسكو مروحية   “مي- 26- تي 2 ف” الثقيلة المطورة، والتي تعد أقوى وأضخم مروحية في العالم.

ووفقاً لمصدر في مؤسسة “مروحيات روسيا”، فقد تمت بنجاح الاختبارات الأولية على المروحية التي من المقرر اجتيازها الاختبارات النهائية خلال شهرين

 

وأظهرت لقطات فيديو تحليق المروحية ببطء، وتحمل فيه مروحية هجومية من نوع “مي  24  .

وتصل سرعة “مي – 26″القصوى إلى 295 كم في الساعة، والمتوسطة إلى 255 كم في الساعة، وتحمل 20 طناً، فيما تبيع روسيا الواحدة منها بما لا يقل عن 25 مليون دولار، وفقاً لأسعار سنة 2011.

وتنتشر المروحية في عدد من الدول، من بينها الجزائر والصين والهند والمكسيك وكوريا الشمالية وفنزويلا وغيرها.

 

 

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