روسيا تبدأ بسحب قواتها من سوريا

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين ببدء سحب القوات الروسية من سوريا بعد أدائها لمهامها في محاربة الإرهاب.

وقال بوتين خلال زيارة مفاجئة لقاعدة حميميم الروسية في سوريا: “آمر وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة ببدء سحب مجموعة القوات الروسية إلى نقاط مرابطتها الدائمة”. وأضاف بوتين: “خلال أكثر من عامين قامت القوات المسلحة الروسية، مع الجيش السوري بدحر أقوى الجماعات الإرهابية الدولية. ونظرا لذلك اتخذت قرارا بعودة جزء كبير من القوة العسكرية الروسية الموجودة في الجمهورية العربية السورية إلى روسيا”.

والجدير بالذكر أن العملية العسكرية للقوات الجوية الفضائية الروسية بدأت يوم 30 سبتمبر عام 2015 بطلب من الرئيس السوري بشار الأسد. وكانت العملية تهدف إلى القضاء على تنظيم “داعش” الإرهابي، ودعم القوات السورية في محاربة الجماعات الإرهابية الأخرى على أراضيها.