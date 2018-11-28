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روبي كين يعتزل كرة القدم ويتجه للتدريب

بعد مسيرة 18 سنة :
روبي كين يعتزل كرة القدم ويتجه للتدريب

Yacine Soudani 28 نوفمبر 2018 الرياضة, رياضة دولية اضف تعليق 156 زيارة

أعلن مهاجم ليفربول الإنجليزي السابق، روبي كين، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي بعد القرار الصادر بتعيينه مساعداً لمدرب منتخب آيرلندا ، ميك مكارثي.

وخاض روبي كين تجربة احترافية مع عدد من الأندية مثل ولفرهامبتون، كوفنتري سيتي، إنتر ميلان وليدز يونايتد ، كما لعب بعد رحيله عن ليفربول مع سلتيك، وست هام، لوس أنجليس جالاكسي وأستون فيلا وأتلتيكو كولكاتا، وشارك النجم المعتزل روبي كين في 146 مباراة رسمية بقميص منتخب آيرلندا على الصعيد الدولي ، في حين تمكن خلال هذه المباريات من تسجيل 68 هدفاً في الفترة بين عامي 1998 و 2016.

ياسين.س

عن Yacine Soudani

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