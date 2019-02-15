أعلنت رئاسة الجمهورية في بيان لها، تعيين رمطان لعمامرة وزير للدولة مستشار دبلوماسي لدى رئيس الجمهورية، وهذا قبل شهرين من التوجه لصناديق الاقتراع في رئاسيات يدخلها الرئيس بوتفليقة للمرة الخامسة، وتعرف مديرية حملته نشاطا مكثفا من أجل إنجاح المترشح عبد العزيز بوتفليقة.

تم تعيين وزير الشؤون الخارجية السابق رمطان لعمامرة وزيرا للدولة، مستشارا دبلوماسيا لدى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية يوم الخميس الفارط، وخلال مساره الدبلوماسي الطويل الذي بدأه سنة 1976، شغل رمطان لعمامرة (67 سنة) المتخرج من المدرسة الوطنية للإدارة عدة مناصب في الجزائر وفي الخارج وبعدة هيئات إقليمية ودولية.

فقد تقلد رمطان لعمامرة منصب وزير للشؤون الخارجية من 2013 إلى 2015 ثم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي من 2015 إلى 2017، وشغل رمطان لعمامرة أيضا منصب مفوض للسلم والأمن للاتحاد الإفريقي (2008-2013) وأمينا عاما لوزارة الشؤون الخارجية 2005-2007.

وكان رمطان لعمامرة أيضا سفيرا للجزائر بعدة بلدان على غرار الولايات المتحدة الأمريكية وجيبوتي وإثيوبيا، وخلال السنتين الأخيرتين، تم تعيين المستشار الدبلوماسي الجديد لدى الرئيس بوتفليقة، عضوا في اللجنة الاستشارية العليا لمنظمة الأمم المتحدة المكلفة بالوساطة الدولية في سبتمبر 2017 ثم عضوا في مجلس إدارة المنظمة الدولية غير الحكومية “كريزيس غروب” التي يوجد مقرها ببروكسل منذ جويلية 2018.

وكانت قد تسربت معلومات في الأيام القليلة الماضية، حول تعيين لعمامرة في منصب مدير حملة بوتفليقة في الخارج، نظرا للتجربة والخبرة التي يملكها الرجل في المحافل الدولية والاقليمية، إلى أن جاء بيان الرئاسة ليؤكد المنصب الجديد الذي سيتولاه لعمامرة لأول مرة بعدما شغل منصب وزير في حكومة عبد المالك سلال من 2013 إلى 2017 ليترك منصبه لخلفه وزير الشؤون الخارجية الحالي عبد القادر مساهل.

في السياق ذاته، نقلت بعض المواقع الإخبارية كـ”سبق برس” من مصدر من مديرية حملة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أن رمطان لعمامرة الذي تم تعيينه وزيرا للدولة مستشار ديبلوماسيا “ليس معنيا بمنصب مدير حملة بوتفليقة في الخارج”، وأكد المصدر نفسه أن رمطان لعمامرة “تم اقتراحه قبل أيام لتنشيط حملة الرئيس بوتفليقة في الخارج، غير أن الأخير اختار تكليفه بحقيبة حكومية، وهو ما يعني إلغاء الاقتراح الأول”.

وينتظر الإعلان عن اسم الشخصية التي ستنشط حملة بوتفليقة في الخارج الأسبوع القادم، تزامنا مع الإفراج عن قائمة المدراء الولائيين الذي سيشرفون على الحملة في الولايات داخل الوطن،

وتجدر الإشارة أن رئيس الحركة الشعبية عمارة بن يونس، الذي سبق له تنشيط الحملة الانتخابية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الخارج سنة 2014، تم تعيينه مديرا للاتصال في الحملة الانتخابية لرئاسيات 18 أفريل القادم.

وتذكر معلومات متطابقة للمصدر ذاته أن رمطان لعمامرة، سافر صباح أمس، إلى مدينة نيويورك الأمريكية من أجل فك ارتباطه باللجنة الاستشارية العليا لمنظمة الأمم المتحدة المكلفة بالوساطة الدولية.

إسلام.ك