

سيتم في غضون سنة 2019 إطلاق إستراتيجية وطنية للصحة الإلكترونية، حيث سيتم رقمنة قطاع الصحة وإعداد ملف إلكتروني طبي لكل مريض،حيث سيكون الملف الإلكتروني في الأجهزة الإستشفائية والمستشفيات الجامعية، تطبيقا لتعليماته الصارمة التي أعلن عليها وزير القطاع منذ أسبوعين،وسيمكن هذا الملف الجديد من تفادي الأخطاء الطبية.

كشف، وزير الصحة وإصلاح المستشفيات ،مختار حسبلاوي، أن مصالحه ستعتمد ملف إلكتروني خاص بالمريض قريبا،فيما ذكر أن رقمنة قطاعة ستكون السنة المقبلة،وأكد الوزير، أن الملف الإلكتروني سيكون في الأجهزة الإستشفائية والمستشفيات الجامعية، تطبيقا لتعليماته الصارمة منذ 15 يوم بعد لقائه مع مدراء المستشفيات ومديري الصحة عبر الولايات.

كما أوضح الوزير، أن هذا الملف الجديد، سيمكنهم من تفادي الأخطاء الطبية،وبشأن رقمنة القطاع الصحي، أوضح، أن ذلك من أولويات الوزارة والحكومة، حيث تم تجنيد كل الإمكانيات المالية والبشرية كاشفا أن 2019 ستعرف رقمنة نوعية لقطاع الصحة،فيما إعترف أن القطاع عرف تأخرا كبيرا في هذا المجال وسيتم تدارك الأمر.

رزاقي.جميلة