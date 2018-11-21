تنطلق عملية رقمنة رزنامة تلقيح الأطفال ابتداء من السنة المقبلة-2019- لتشمل في بدايتها 11 ولاية نموذجية، فيما سيتم إطلاق عملية الكشف و التكفل بسرطان الثدي في سنة 2019على مستوى خمس ولايات نموذجية.

وأعلن، مدير الوقاية بوزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات جمال فورار ، أول أمس، خلال اللقاءات الجزائرية-الفرنسية في طبعتها الثالثة، التي نظمتها وزارة الصحة بالتنسيق مع السفارة الفرنسية بالجزائر و البعثة الاقتصادية الفرنسية للأعمال، عن رقمنة رزنامة تلقيح الأطفال في الجزائر بداية من السنة المقبلة، و أوضح أنه سيتم استدعاء الأمهات من خلال توجيه رسائل لهن على هواتفهن النقالة تذكرهن بتاريخ تلقيح أطفالهن، و أضاف أن هذه العملية سيتم إطلاقها في 2019 و ستخص في بداية الأمر 11 ولاية من الوطن.

و من جهته، صرح البروفيسور بن ديب أنه في إطار مخطط داء السرطان سيتم أيضا إطلاق عملية الكشف و التكفل بسرطان الثدي في سنة 2019على مستوى خمس ولايات نموذجية.

و من جهته، أكد المدير العام لمصالح الصحة على مستوى الوزارة حاج محمد أن هذه اللقاءات الجزائرية-الفرنسية، تكتسي أهمية بما أنها تسمح بتطوير شراكات و إقامة علاقات بين البلدين بهدف تحقيق تقدم في مجال الصحة وتبادل الخبرات”، و أوضح أن ” الجزائر و فرنسا قررتا تكثيف شراكاتهما من أجل تحقيق تقدم في مجال الصحة الذي تسجل فيه المعارف تطورا سريعا”.

و من جانبه، أشاد دومينيك بوتير، المستشار التجاري بسفارة فرنسا بالجزائر و ممثل هيئة “بيزنيس فرانس” بالشراكة القائمة بين البلدين التي” تسير بشكل جيد” على حد قوله، وأوضح قائلا أن الشراكة في قطاع الصحة بين البلدين تجسدت في مجالات عدة لاسيما في مرض التوحد و النظافة الاستشفائية و زرع الأعضاء.

ر.خ