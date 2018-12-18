رقمنة النظام المعلوماتي الجمركي خلال السداسي الثاني من 2019

كشف المدير العام للجمارك، فاروق باحميد، عن رقمنة النظام المعلوماتي الجمركي الجزائري، ابتداء من السداسي الثاني من

2019

وحسب ما كشفه، اليوم الثلاثاء، تم إمضاء مذكرة تفاهم بين الجمارك الجزائرية والكورية، للإستفادة من تجربتها في الرقمنة الجمركية

وستدوم الإتفاقية، حوالي 03 سنوات، ابتداء من جانفي 2019، وهذا للإستفادة من التجربة الكورية في مجال الرقمنة الجمركية

وقال إن النظام المعلوماتي الكوري من أحسن الأنظمة المعلوماتية في العالم، مشيرا أن هذا سيضفي شفافية أكثر في مجال الجمركة، كما أنه سيقلل من التكاليف اللوجيستيكية عبر الموانيء

رزاقي.جميلة