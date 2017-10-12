أطلقت وزارة التجارة عملية نموذجية على مستوى المديرية الولائية للتجارة بالعاصمة من اجل رقمنة طلبات ممارسة البيوع المقننة (البيع بالتخفيض والترويجي والبيع في حالة تصفية المخزونات والبيع عند مخازن المعامل وكذا خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود) في إطار تسهيل الإجراءات الإدارية المحددة المنصوص عليها، في التنظيم المطبق على هذه البيوع لفائدة المتعاملين الاقتصاديين المعنيين حسب ما أكده ممثل عن المديرية ” دهار العياشي” .

وأضاف نفس المصدر أنه تم كخطوة أولى تخصيص عملية ممارسة نشاط البيع بالتخفيض والبيع الترويجي للفترة الصيفية الماضية على مستوى ولاية الجزائر لإطلاق هذه العملية لتبقى مستمرة و مفتوحة طوال السنة فيما يخص البيوع الترويجية على أن يحدد المتعامل الاقتصادي مدة البيع الترويجي المختارة في طلبه.

و أشار ” العياشي ” أن على الراغبين في ممارسة نشاط بيع بالتخفيض للفترة الشتوية بعد ان تحدد أجالها في وقت لاحق أو البيع الترويجي على مدار السنة, تحميل وملأ استمارة طلب ممارسة هذا النشاطي وكذا الجدول المتضمن للملاحق المتعلقة بالنشاط بالإضافة إلى وثيقة الإعلام التي يلصقها على واجهة المحل التجاري التي تم إدراجها في الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة.

مؤكد أن كافة التجار و الأعوان الاقتصاديين مدعوون للاطلاع عن كثب عن هذا الإجراء الذي جاء لخدمتهم و تسهيل الأمور عليهم بالدرجة الأولى كما يمكن للمهتمين تحميل النماذج المطلوبة من موقع المديرية الالكتروني او الاتصال بأرقامها لمزيد من التفاصيل أو لطرح انشغالاتهم بخصوص هذا الإجراء.

ق/م