أعطى بنك التنمية الريفية بدر موافقته الرسمية لرفع نسبة القروض الممنوحة للفلاحين هذا الموسم، حيث تقرر رفعها في حدود 30 بالمائة مقارنة مع المواسم الماضية وسيتم توسيع القرض الموجه للفلاحين هذا الموسم ليشمل العتاد الأسمدة الأبقار الأغنام على خاصة وأن كل المؤشرات توحي بأن هذا الموسم يبدو حسب المختصيين في الفلاحة ناجح بسبب كمية الأمطار المرتقبة للسقوط.

كشف الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، إن بنك التنمية الريفية أعطى موافقته الرسمية على رفع نسبة القروض الممنوحة للفلاحين هذا الموسم، حيث تقرر رفعها في حدود 30 بالمائة مقارنة مع المواسم الماضية،وقال محمد عليوي، في تصريح إعلامي له بأن المدير العام لبنك التنمية الريفية “بدر” بوعلام جبار، أعطى موافقته على توسيع القرض الموجه للفلاحين هذا الموسم ليشمل العتاد الأسمدة الابقار الأغنام على اعتبار أن هذا الموسم يبدو حسب المختصيين في الفلاحة ناجح بسبب كمية الأمطار المتساقطة.

وتحدد القروض الموجهة للفلاحين على نوعين القرض الرفيق الخالي من النظام الربوي وقرض التحدي الذي يمنح كل سنة حسب عليوي ، مشيرا بأن الجديد هذا الموسم موافقة البنك على رفع قيمة القرض وتوسيعه بهدف انجاح الموسم الفلاحي، والسماح للفلاحين بشراء البذور والاسمدة والعتاد اللازم، أملا في أن ان يكون انتاج هذا الموسم وفير،وقال أن الموسم الماضي كان القرض الممنوح للفلاح ضعيف لعدة اعتبارات من بينها قلة الأمطار المتساقطة الأمر الذي جعل الفلاح متخوف من المغامرة وطلب قرض.

رزاقي.جميلة