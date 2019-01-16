رفع عدد ولايات الجزائر من 48 ولاية إلى 78 قريبا

تحدثت مصادر إعلامية عن إمكانية رفع عدد ولايات الوطن ، وذلك من 48 ولاية حاليا إلى 78 ولاية مستقبلا،وحسب مصدر قالت عنه رفيع المستوى من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، إنه يتم العمل حاليا من أجل الذهاب إلى تقسيم إداري جديد يتماشى مع المتطلبات المستقبلية للجزائر، وهذا قصد توفير كل الظروف والمرافق الإدارية التي تسهل من حياة المواطن،وسيتم العمل من خلال التقسيم الإداري الجديد على الرفع من عدد الولايات، وذلك من 48 ولاية حاليا إلى 78 ولاية مستقبلا، بشكل تدريجي وعبر مراحل، بعد الذهاب نحو استحداث ولايات منتدبة خلال المرحلة الأولى التي وصفها بالمهمة من أجل الاعتماد على التقسيم الإداري الجديد

وسيتم وفقا للمصدر الذي أورد الخبر استحداث 30 ولاية جديدة، كان قد تم ترقيتها في وقت سابقة إلى ولايات المنتدبة، وهو ما يقلص من معاناة المواطن إداريا، خاصة على مستوى ولايات الجنوب والهضاب العليا التي غالبا ما يتنقل فيها المواطن مئات الكيلومترات من أجل الحصول على وثيقة معينة من البلدية أو الملحقة الإدارية القريبة من مقر سكناه،وعن الولايات التي يتم استحداثها والحيز الجغرافي التي تشغله، قال المتحدث إنها ستكون وفقا للولايات المنتدبة التي تم استحداثها مؤخرا

هذا و سيتم استحداث 10 ولايات جديدة في التقسيم الإداري في جنوب البلاد، وذلك بشكل تدريجي، يسمح بنقل تسلسلي للإدارات وعمليات التقسيم،كما سيتم استحداث 20 ولاية على مستوى الهضاب من أجل استكمال التقسيم الإداري وفقا لتصور يسمح بتذليل الصعوبات الإدارية أمام المواطن البسيط مستقبلا