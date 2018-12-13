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رفع تسعيرة الكهرباء حتمية لا مفر منها

الرئيس المدير العام لسونلغاز محمد عرقاب:
رفع تسعيرة الكهرباء حتمية لا مفر منها

islam kaab 12 ديسمبر 2018 الوطني اضف تعليق 77 زيارة

قال الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز محمد عرقاب إنه من الضروري إعادة النظر في تسعيرة الكهرباء مستقبلا، “مع الأخذ في الاعتبار فئة يجب الحفاظ عليها دائماً، و أضاف أن 99 % من إنتاج هذه الطاقة يتم الحصول عليها من الغاز الطبيعي المستخرج من آبار سوناطراك وهو السعر الذي لا يخضع للتكاليف الحقيقية.
و أوضح عرقاب، أمس، في تصريح للإذاعة الوطنية، انه لابد من إعادة النظر في تسعيرة الكهرباء عاجلا أم آجلا، مع الأخذ بعين الاعتبار الفئات الاجتماعية وتطبيق مبدأ من يستهلك أكثر يدفع الثمن الحقيقي للكهرباء، وقال أن التسعيرة الحالية للخدمات التي تقدمها سونلغاز لا تسمح لها بتمويل برامجها الاستثمارية بنفسها، ما يجعلها تلجأ إلى البنوك للحصول على قروض موضحا أن 99% من إنتاج هذه الطاقة يتم الحصول عليها من الغاز الطبيعي المستخرج من آبار سوناطراك وهو السعر الذي لا يخضع للتكاليف الحقيقية.
وفيما يتعلق بالاستهلاك الوطني للكهرباء قال المتحدث ذاته، أنه وحتى جويلية الفارط بلغ الاستهلاك ذروته بـ 13676 ميڨاواط، ما تطلب الرفع من حجم استثمارات المعدات بحوالي 2500 مليار دينار أي بمعدل 300 إلى 400 مليار دولار في السنة.
هذا و أشار الرئيس المدير العام لسونلغاز إلى بإستراتيجية الشركة حتى 2030 والتي ترمي إلى تحقيق الاستجابة للطلب المتزايد للجزائريين في مجال الطاقة قائلا “إن صدور قانون الكهرباء عام 2002 دفع بنا لتبني رؤية إستراتيجية خاصة بتنويع مصادر الطاقة.
ر.خ

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