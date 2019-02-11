لمح المدير العام لمجمع سونالغار محمد عرقاب لرفع تسعيرة الكهرباء في السنوات القادمة، معتبرا التسعيرة الحالية ضعيفة مقارنة بما تنفقه الشركة في إنتاجها وتوزيعها وهو ما يفرض على المؤسسة مراجعتها.

وأشار الرئيس المدير العام لمجمع سونالغاز، محمد عرقاب، إلى إن الحكومة تعتزم على التوجه نحو مراجعة أسعار الكهرباء، تأكيدا لما صرح به وزير الطاقة مصطفى قيتوني مؤخرا، حين أشار إلى أنّ التسعيرة الجالية للطاقة الكهربائية لا تتلاءم مع التكلفة التي تنفقها الشركة في إنتاجها وتوزيعها، الأمر الذي يفرض مراجعتها من أجل ضمان استمرار نشاط هذه المؤسسة العمومية.

وعلى هامش إشرافه على افتتاح الطبعة الحالية للصالون الدولي للكهرباء والطاقات المتجددة الجارية فعالياته حاليا في قصر المعارض الصنوبر البحري، قال عرقاب إنّ سونالغاز ملتزمة بهذا التوجه، في إشارة إلى المساعي الرامية لإعادة النظر في التسعيرة الحالي المطبقة على تزويد الزبائن بالطاقة الكهربائية، على الرغم من أنه تحفظ على تقديم تفاصيل أخرى في هذا الخصوص.

عمر ح