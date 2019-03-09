كشف وزير الشّؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، في رده على أحد المواطنين، حول قرار تجميد الجمعيات الدينية منذ سنة 2018، إن رفع تجميد الجمعيات الدينية سيكون قريبا.بعدما قررت السلطة في 2018، تجميد تجديد الجمعيات الدينية للمساجد، بسبب الفوضى والتجاذب وانتهاك حرمة المسجد وإذهاب هيبة الإمام. وكان الوزير قد كشف في وقت سابق، إن تجديد الجمعيات الدينية، يشكل خطرا على الأئمة و أنه يتم في جو من الفوضى والتجاذب.

ونشروزير الشؤون الدينية محمد عيسى خلال شهر جويلية المنقضي منشورا على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك يحمل عنوان “هيبة المسجد خط أحمر”، ووجه فيه أصابع الاتهام إلى الجمعيات الدينية التي ذكر أنها باتت تشكل خطرا على أمن الأئمة في المساجد و”أن تجديد هذه اعتماد الجمعيات المسجدية أصبح يتمُّ في جوٍّ من الفوضى والتجاذب وانتهاكِ حرمة المسجد وإفقاد هيبة إمامه”.

وقال وزير الشؤون الدينية أنه بناء على هذه المخاطر “فقد تقرر تجميدُ تجديدِ الجمعيات الدينية المسجدية إلى إشعارٍ لاحِق”.

وأبرِق الوزير بالقرارِ الذي أصدَرَهُ إلى كافة المديريات الولائية والمصالح المعنية للتنفيذ.وأراد وزير الشؤون الدينية من خلف تعطيل قانون تجديد الجمعيات الدينية بالمساجد الى التريث قليلا لمحاصرة السلفيين الذين يتخذون من الجمعيات الدينية ملاذا لهم للبقاء على مقربة من المساجد ومتابعة الفتاوى والدروس حسب المنهج السلفي .

وعلق متابعون سياسيون أن محمد عيسى بقراره هذا، قد سعى إلى وضع الجمعيات الدينية بالمساجد تحت المجهر الأمني للتأكد من هوية المنتسبين والمؤسسين لهذه الجمعيات الدينية التي تشارك في غالب الأحيان في التطوع لبناء المساجد وتجديدها وتنظيفها وتوسيعها.

وارتأى الوزير إلى هذا القرار لمنع أتباع السلفية الذين يتبعون منهج الشيخ محمد علي فركوس من البقاء على مقربة من التأثير في الدعوة بالمساجد.وكان خلاف قد طفى إلى السطح بين شيخ السلفية في الجزائر محمد على فركوس ووزير الشؤون الدينية محمد عيسى بسبب فتاوى اعتبرتها الوزارة تكفيرية في حقهم .

وسبق لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية أن أصدرت تعميمًا جديدًا لأئمة المساجد وموظفي الشؤون الدينية في الولايات، تأمرهم فيه بالتصدي لفتوى شيخ السلفية. ودعت الوزارة بالمناسبة، إلى الإسراع في توزيع حصيلة الزكاة على مستحقيها من العائلات الفقيرة .

وأوضح القائم على قطاع، الوزير محمد عيسى، أن التوزيع سيتم عبر تحويلات في حساباتهم البريدية الجارية حفظا لكرامتهم.

رفيقة معريش