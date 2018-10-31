خصصت الحكومة غلافا ماليا معتبرا في ميزانية 2019 قدره 633 مليار دينار لرفع التجميد عن المشاريع المتوقفة في قطاع التربية الوطنية بنسبة الـ100 بالمائة مع تخصيص جزء منه لقطاع الصحة بهدف تفعيل المشاريع المتوقفة وتشييد المستشفيات المتخصصة، كما تم وضع غلاف مالي قدر بـ20 مليار دينار لإطلاق مشروعي بناء مستشفيات جامعية بالجنوب في كل من ورقلة و بشار،كما يمكن مشروع قانون المالية في دعم مشاريع قطاعات الثقافة و الري و التعليم العالي المتوقفة.

كشف المدير العام للميزانية،بعد الاجتماع التشاوري الذي جمعه مع أعضاء اللجنة المالية ،بالمجلس الشعبي الوطني، أن الحكومة خصصت غلافا ماليا معتبرا في ميزانية 2019 قدره 633 مليار دينار لرفع التجميد عن المشاريع المتوقفة في قطاع التربية الوطنية بنسبة ال100 بالمائة مع تخصيص جزء منه لقطاع الصحة بهدف تفعيل المشاريع المتوقفة وتشييد المستشفيات المتخصصة كما تم وضع غلاف مالي قدر ب20 مليار دينار لإطلاق مشروعي بناء متشفيات جامعية في بالجنوب في كل من ورقلة و بشار كما يمكن مشروع قانون المالية ، حسب ممثل الحكومة في دعم مشاريع قطاعات الثقافة و الري و التعليم العالي المتوقفة.

أشار المدير العام للميزانية، فريد بقة، في مداخلته أمام لجنة المالية والميزانية، التي واصلت دراسة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2019 حيث استمعت برئاسة توفيق طرش، رئيس اللجنة،إلى المدير العام للميزانية فريد بقة، والذي أكد بأن مشروع ميزانية الدولة المقترح لسنة 2019 وصل إلى 68.557.1 مليار دج ، كما تم تخصيص مبلغ4.954.48 مليار دج منها لميزانية التسيير مقابل 2.601.66مليار دج لميزانية التجهيز كما أن رخص البرنامج بلغت 2.601.66مليار دج ، بارتفاع قدره + 331.16 مليار دج عن سنة 2018

وبرر بقة ارتفاع الإعتمادات المخصصة في ميزانية التسيير بسبب انخفاض الدين العمومي و الذي يمثل إجمالا انخفاضا قدره 13.5 مليار دج ، كما انتقلت رواتب العمال من 2.133.38 مليار دج إلى 2.215.78 مليار دج (+9.86% ) ،و تم تسجيل فتح 18.653 منصب مالي جديد مما رفع تعداد المناصب المالية لسنة 2019 إلى 2.240.078 مقابل 2.221.425 سنة 2018 مع عدم احتساب عدد المحالين على التقاعد ، وفي نفس السياق، بلغت برامج الاستثمار حسب المدير العام للميزانية 1.901.57 مليار دج ، فيما بلغت العمليات بالرأسمال 700.095 مليار دج .

رزاقي.جميلة