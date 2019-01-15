رفعوا النص المسرحي عاليا في مسابقتي التأليف المسرحي: احتفاء خاص بيوسف بعلوج وكنزة مباركي ومحمد الأمين بن ربيع في المهرجان العربي للمسرح بمصر

احتفت الهيئة العربية للمسرح وفي إطار المهرجان العربي للمسرح بمصر، بالفائزين بمسابقتي التأليف المسرحي للكبار، والتأليف المسرحي الموجه للأطفال، ومن بينهم يوسف بعلوج وكنزة مباركي الفائزان في مسابقة التأليف المسرحي للموجه للصغار، ومحمد الأمين بن ربيع الفائز بالمركز الثاني في مسابقة التأليف المسرحي للكبار، حسب ماتداولته وسائل إعلامية مصرية.

و قال الكاتب محمد الأمين بن ربيع الفائز بالمركز الثاني في مسابقة التأليف المسرحي للكبار –حسب ذات المصادر- إن نصه “كفن البروكار” يجمع بين متناقضين، مشيرًا إلى أن الكفن يشير إلى الموت، فيما يشير البروكار إلى القماش الذي يدخل في صناعة الملابس الملكية، مضيفا أن النص يقوم على استدعاء شخصيات من التاريخ وإلقاء الأسئلة حول ماهية التاريخ والشخصيات التاريخية، وتدور الأسئلة كلها حول نزع القداسة عن الشخصيات التاريخية، وعن التاريخ نفسه.

في سياق آخر قالت الحاصلة على الجائزة الثالثة مكرر في مسابقة النص الموجه للأطفال الكاتبة كنزة مباركي، إن نصها “مدينة النانو” ينطلق من التراث ويسعى للأخذ بيد الأطفال نحو المستقبل، وأنه يدور حول مجموعة من الأطفال العرب يجتمعون معا في ملتقى إليكتروني، يتبادلون خلاله النقاش العلمي في مختلف العلوم، طامحين للوصول إلى مدينة النانو في المستقبل، مشيرة إلى أن النص يسعى لتحريض الطفل العربي على استخدام الشبكة العنكبوتية استخداما إيجابيًا، كما فعل الأطفال في العرض وهم ينطلقون نحو الابتكار وتشكيل مدينة المستقبل.

يوسف بعلوج الحاصل على المركز الأول وصاحب نص “قمقم مارد الكتب” أكد أن كتابته للطفل تؤتي ثمارها بالنسبة له، مشيرًا إلى أن هذه هي الجائزة العربية الأولى التي يحصل عليها، مشيرا إلى أن نصه الفائز هو النص الرابع له في الكتابة للطفل، وإنه حاول أن يكون متوافقًا جدًا مع المحور الذي حددته الهيئة العربية للمسرح، وهو الاشتباك مع الموروث من أجل إنتاج نصوص جديدة ومتجددة.

يذكر إنه فاز بجائز النص المسرحي الموجه للكبار في المركز الأول نص “طسم وجديس” للكاتب أيمن هشام محمد حسن من مصر، وفاز بالمركز الثاني نص “كفن البروكار” للجزائري محمد الأمين بن ربيع، بينما حصل على المركز الثالث نص “المشهد الأخير في وداع السيدة” للسعودي إبراهيم الحارثي.

أما جوائز النص المسرحي الموجه للأطفال فقد حصل نص “قمقم مارد الكتب” على المركز الأول وهو للكاتب الجزائري يوسف بعلوج، فيما حصل على المركز الثاني نص “إبر ليست للتطريز” للمغربي هشام ديوان، وحصل على المركز الثالث مكرر كل من نص “مدينة النانو” للجزائرية كبزة مباركي، والمصري محمد كسبر.

وضمت لجنتي تحكيم المسابقتين من: بدر محارب من الكويت، ومحمد العوني من تونس، والأردني هزاع البراري، في مسابقة الكبار، فيما تكونت لجنة تحكيم النص الموجه للصغار من د. زهرة إبراهيم من المغرب، وحسين على هارف من العراق، والمصرية فاطمة المعدول.