قررت المنظمة الجهوية للمحامين ناحية قسنطينة و التي تضم المجالس القضائية التابعة لكل من ولاية قسنطينة، جيجل، ميلة وسكيكدة، مقاطعة العمل القضائي في جميع المجالس و المحاكم القضائية التابعة للاختصاص الإقليمي لهذه المنظمة وذلك ابتداء من يوم الأربعاء 6 مارس الجاري إلى غاية إشعار آخر.

و أصدرت المنظمة الجهوية للمحامين ناحية قسنطينة و التي تضم محامين من قسنطينة، جيجل، سكيكدة وميلة، أمس، بيانا قررت فيه مقاطعة العمل القضائي في جميع المجالس و المحاكم القضائية التابعة للاختصاص الإقليمي لهذه المنظمة وذلك ابتداء من يوم الأربعاء 6 مارس الجاري إلى غاية إشعار آخر، احتجاجا على ترشح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة، و جاء في بيان المنظمة” نظرا للمرحلة الحاسمة التي تمر بها البلاد وما تشهده من تطورات و تجاوزات خطيرة تجسدت في خرق الدستور و قوانين الجمهورية، فان المنظمة المنظمة الجهوية للمحامين ناحية قسنطينة و التي تضم المجالس القضائية التابعة لكل من ولاية قسنطينة، جيجل، ميلة وسكيكدة تستنكر بشدة وتعبر عن موقفها الحازم: لا للعهدة الخامسة تحت أي غطاء، لا للبطانة الفاسدة، لا للذل و الهوان، لا للانتهازيين الذين يريدون تحقيق مأربهم عن طريق التلاعب بمصير الشعب، لا لخرق الدستور وقوانين الجمهورية، و عليه فقد تقرر ما يلي: مقاطعة العمل القضائي في جميع المجالس و المحاكم القضائية التابعة للاختصاص الإقليمي لهذه المنظمة وذلك ابتداء من يوم الأربعاء 6 مارس الجاري إلى غاية إشعار آخر-ما عدا المواعيد و الآجال ووقوف الزميلات و الزملاء يوم الخميس 7 مارس على الساعة منتصف النهار أمام مقرات المجالس القضائية التابعة للمنظمة في وقفة احتجاجية مرتدين الجبب السوداء وحاملين اللافتات المتضمنة العبارات المذكورة في البيان”.

رزيقة.خ