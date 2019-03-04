الإثنين , مارس 4 2019
أخبار عاجلة
الرئيسية / الوطني / محامو 4 ولايات شرقية يقاطعون العمل القضائي ابتداء من الغد:
رفضا لـ “العهدة الخامسة”

محامو 4 ولايات شرقية يقاطعون العمل القضائي ابتداء من الغد:
رفضا لـ “العهدة الخامسة”

islam kaab 4 مارس 2019 الوطني اضف تعليق 22 زيارة

قررت المنظمة الجهوية للمحامين ناحية قسنطينة و التي تضم المجالس القضائية التابعة لكل من ولاية قسنطينة، جيجل، ميلة وسكيكدة، مقاطعة العمل القضائي في جميع المجالس و المحاكم القضائية التابعة للاختصاص الإقليمي لهذه المنظمة وذلك ابتداء من يوم الأربعاء 6 مارس الجاري إلى غاية إشعار آخر.
و أصدرت المنظمة الجهوية للمحامين ناحية قسنطينة و التي تضم محامين من قسنطينة، جيجل، سكيكدة وميلة، أمس، بيانا قررت فيه مقاطعة العمل القضائي في جميع المجالس و المحاكم القضائية التابعة للاختصاص الإقليمي لهذه المنظمة وذلك ابتداء من يوم الأربعاء 6 مارس الجاري إلى غاية إشعار آخر، احتجاجا على ترشح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة، و جاء في بيان المنظمة” نظرا للمرحلة الحاسمة التي تمر بها البلاد وما تشهده من تطورات و تجاوزات خطيرة تجسدت في خرق الدستور و قوانين الجمهورية، فان المنظمة المنظمة الجهوية للمحامين ناحية قسنطينة و التي تضم المجالس القضائية التابعة لكل من ولاية قسنطينة، جيجل، ميلة وسكيكدة تستنكر بشدة وتعبر عن موقفها الحازم: لا للعهدة الخامسة تحت أي غطاء، لا للبطانة الفاسدة، لا للذل و الهوان، لا للانتهازيين الذين يريدون تحقيق مأربهم عن طريق التلاعب بمصير الشعب، لا لخرق الدستور وقوانين الجمهورية، و عليه فقد تقرر ما يلي: مقاطعة العمل القضائي في جميع المجالس و المحاكم القضائية التابعة للاختصاص الإقليمي لهذه المنظمة وذلك ابتداء من يوم الأربعاء 6 مارس الجاري إلى غاية إشعار آخر-ما عدا المواعيد و الآجال ووقوف الزميلات و الزملاء يوم الخميس 7 مارس على الساعة منتصف النهار أمام مقرات المجالس القضائية التابعة للمنظمة في وقفة احتجاجية مرتدين الجبب السوداء وحاملين اللافتات المتضمنة العبارات المذكورة في البيان”.
رزيقة.خ

عن islam kaab

شاهد أيضاً

أكد أن ترشحه بالوكالة خرق للدستور:
بلعيد: سأنسحب من الرئاسيات في حال تمسك بوتفليقة بترشحه

كشف عبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل، أن وضع المترشح عبد العزيز بوتفليقة للرئاسيات …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2019, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super