



وصف رئيس اتحاد الكتّاب الجزائريين يوسف شقرة في تعليقه عن الواقع الثقافي والأدبي الجزائري، إن الجزائر خطت خطوات عملاقة من حيث نشر الكتب، التي أسهمت في تراجع الأفكار الظلامية، وهذا شيء ملموس على مستوى الساحة في الجزائر، بعد التجربة المريرة التي مرت بها الجزائر في العشرية السوداء، عشرية الدم والنار في فترة التسعينات، وأعطت هذه الفترة للناس درساً لا يُنسى، لكن من حيث الانعكاس على المجتمع ما زال الموضوع ينقصه مجهود إضافي، وخاصة بعد التحولات الكبرى في المنطقة ككل، وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي يؤثر سلباً على المقروئية، مما يتسبب في حجم المقتنيات أي شراء الكتاب.

واعتبر شقرة، في حوار له مع موقع إعلامي مصري، أن إعادة النظر في النصوص على النظام الأساسي بالاتحاد العام الكتاب العرب وإدخال التعديلات الجديدة عليها، يشكل أهمية كبرى، مؤكدا أن الاتحاد كتب قانونه بروح ومنهج جديدين، بما يجعله يعمل في إطار دفعة جديدة خلال المرحلة المقبلة، مضيفا إنه في السابق كانت هناك مسميات للاتحاد العام، وتخصصات ومكاتب، لكن لم تكن تحقق فاعلية على أرض الواقع، لنكون فعالين كأعضاء للاتحاد العام بالنسبة للأمة العربية ككل، وبالأخص في الجانب الإبداعي، رغم أن الاتحاد معنىّ بالكاتب والأديب بشكل خاص..

صبرينة ك