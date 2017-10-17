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رشيد نديل رئيسًا مديرًا عامًا لشركة نفطال

خلفا لحسين ريزو:
رشيد نديل رئيسًا مديرًا عامًا لشركة نفطال

eldjazair 16 أكتوبر 2017 الاقتصاد اضف تعليق 23 زيارة

نصّب مجلس إدارة المؤسسة الوطنية لتسويق و توزيع المنتجات النفطية “نفطال”، رشيد نديل رئيسا مديرا عاما للمؤسسة بصفة رسمية ، حسب بيان لها.

ويأتي التنصيب الرسمي لنديل رشيد الذي كان يشغل منصب المدير المركزي للمالية، رئيسا مديرا عاما لنفطال بعد قرابة 5 أشهر من تعيينه كمدير عام بالنيابة لمؤسسة نفطال خلفا للمدير السابق حسين ريزو الذي جاءت إقالته بعد الحملة الواسعة التي قادها عمال المؤسسة مطالبين برحيله، على خلفية الفضيحة الأخلاقية التي هزت شركة “نفطال” ونسبت إلى رئيسها المدير العام، الذي اتهم بضبطه في وضع غير أخلاقي والذي تم توثيقه وتداول بمقطع فيديو آنذاك.
وأفادت “نفطال” في بيان لها بأن حفل التنصيب الرسمي تم بحضور رئيس مجمع “سوناطراك” لشركات تثمين المحروقات “يوسف ساسي” والأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال البترول والغاز والكيمياء “حمو طواهرية”، والأمين العام للنقابة الوطنية لمؤسسة نفطال “لزهر عجرود” إضافة إلى جمع من إطارات المؤسسة”.
كما ركّز العديد من المتدخلين، على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لمؤسسة نفطال، مبرزين الدور الاستراتيجي المحوري للمؤسسة في مرافقة الديناميكية الاقتصادية الوطنية.
من جانبه عبّر نديل عن تقديره الكبير للسلطات العليا للبلاد ووزير الطاقة والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك للثقة التي وضعت في شخصه، بتنصيبه على رأس “نفطال”، موضحًا أن التحديات الرئيسية للمؤسسة تتمثل خاصة في العمل على “ضمان الوفرة دون تذبذب لحاجيات السوق الوطنية من المنتجات النفطية، وتلبية الطلب في كل الظروف وفي جميع مناطق الوطن ووضع نظام خدماتي بجودة عالية لفائدة الزبون”،مؤكدا أن كل الإمكانيات البشرية والمادية متوفرة من أجل تحقيق الأهداف المسطرة للمؤسسة من طرف السلطات العمومية الوصية ومجمع سوناطراك.
وفاء مرشدي

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