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رسوم بين 30 و 80 بالمائة على المكسرات و200 بالمائة على الفواكه الطازجة

الحكومة ترسم فرض الرسم الإضافي الوقائي على المنتجات المستوردة:
رسوم بين 30 و 80 بالمائة على المكسرات و200 بالمائة على الفواكه الطازجة

idir demiche 10 نوفمبر 2018 الاقتصاد اضف تعليق 122 زيارة

رسمت الحكومة قرارها بفرض الرسم الإضافي الوقائي على بعض المنتجات المستوردة، حيث مست الفواكه الجافة والمكسرات برسوم تتراوح ما بين 30 و 80 بالمئة، والفواكه الطازجة برسوم تقدر بـ 200 بالمئة.

وحسب ما جاء في مراسلة من الوزارة الأولى إلى وزارات الصناعة والفلاحة والمالية وتجارة، فان الحكومة افرجت عن قائمة المنتجات الفلاحية المستوردة التي ستخضع للرسم الإضافي الوقائي، وطبقا لما تقرر على مستوى المجلس الوزراري المشترك المكلّف بتحضير وتنفيذ آلية الرسم الإضافي الوقائي على المنتجات المستوردة ، سيتم فرض رسوم تتراوح نسبتها ما بين 30 إلى 200 بالمئة ، على بعض الفواكه الطازجة والفواكه الجافة والمكسرات التي تتضمنها قائمة المنتجات الممنوعة من الاستيراد.

وسيتم السماح في خلال الأيام القليلة المقبلة باستيراد المواد التي تحتوي عليها القائمة ، على أن تخضع لرسوم تتراوح ما بين 30 و 60 و 80 بالمئة بالنسبة للفواكه الجافة والمكسرات على غرار الجوز واللوز والأكاجو والبندق ، و200 بالمئة بالنسبة للفواكه الطازجة على غرار التين والبرتقال والخوخ والأناناس والتوت والتمر والبطيخ والعنب.

عمر ح

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