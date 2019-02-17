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رسميا…ربع نهائي الكأس بين بلوزداد “والنصرية” في 5 جويلية ذهابا وإيابا

adel boukhalfa 16 فبراير 2019 الرياضة, رياضة محلية اضف تعليق 178 زيارة

أعلنت رسميا لجنة تنظيم كأس الجمهورية التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، عن موافقتها لنقل مباراتي ربع نهائي المنافسة بين نصر حسين داي وشباب بلوزداد إلى ملعب 5 جويلية الأولمبي بداية من الساعة الـ17:00 مساء.

وبعد الطلب الذي تقدمت به إدارة “النصرية” ووافقت عليه نظيرتها من شباب بلوزداد، قرّرت لجنة تنظيم الكأس برمجة المواجهة النارية لحساب الدور ربع النهائي ذهابا وإيابا في الملعب الأولمبي بعدما كان مبرمجا ذهابا وإيابا في 20 أوت 55، حسبما جاء في بيان “الفاف” اليوم السبت.

يذكر أن مواجهة الذهاب مقررة هذا الثلاثاء، بينما تجرى مباراة الإياب في الـ28 من مارس القادم.

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