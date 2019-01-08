من المرتقب أن يعود الصالون الدولي للسيارات بقصر المعارض الصنوبر البحري بالعاصمة من جديد خلال شهر أفريل المقبل، وذلك بعد فترة غياب دامت ثلاث سنوات، عقب الأزمة المالية التي ضربت الجزائر منتصف 2014، الأمر الذي حتم على الحكومة اتخاذ إجراءات تم على إثرها تجميد استيراد السيارات بشكل كلي، للتخفيف من وطأتها على الخزينة العمومية وعلى نسب العجز المرتفعة جراء ارتفاع قيمتها في الفاتورة الإجمالية للواردات.

وبحسب ما كشفت عنه الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير “سافكص” على موقعها الرسمي، فإن المقرر أن يتم تنظيم الطبعة المقبلة للصالون الدولي للسيارات بالعاصمة خلال الفترة الممتدة من 24 أفريل إلى 4 ماي، وذلك عقب النجاح الذي حققه صالون وهران للسيارات “أوتو واست”، في إطار المبيعات المسجلة للوكلاء المعتمدين لاسيما من مع تزامنها مع نهاية السنة بإقرار الوكلاء المدفوعة بالتنافس والعديد من التخفيضات.

وعلى هذا الأساس، فإنّ استئناف تنظيم هذا الموعد سيكون مناسبة لعرض المنتوج الوطني من السيارات المركبة محليا، إذ أنه من المقرر أن تعرض مختلف الوكالات المعتمدة إنتاجها بعروض تنافسية لتسجيل أعلى نسبة من المبيعات، في وقت تسجل الواردات الوطنية من التجهيزات الموجهة لتركيب لسيارات محليا ارتفاعا قدرته مصالح المديرية العامة للجمارك بـ 2.5 مليار دولار خلال الـ11 شهر الأولى من السنة المنقضية.

عمر ح