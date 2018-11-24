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رسميا إنشاء مركز البحث في البيئة بعنابة

Djalila Rezzaki 24 نوفمبر 2018 الحدث, الوطني اضف تعليق 52 زيارة

 

تم إنشاء مركز البحث في البيئة بموجب مرسوم تنفيذي صدر في الجريدة الرسمية رقم 63  ويكلف هذا المركز (مقره بمدينة عنابة) الذي وضع تحت وصاية الوزير المكلف بالبحث العلمي بانجاز برامج البحث العلمي و التطوير التكنولوجي في مجال  البيئة

كما يهدف الى حل الاشكاليات المرتبطة بالمحافظة على الموارد الطبيعية وتطويرها و تثمينها و تقييم نمذجة التغيرات المناخية و تأثيرها على البيئة والوقاية من المخاطر المتعلقة بالتلوث و تكنولوجيات ازالته و تطوير الاقتصاد الاخضر و تسيير النفايات و تثمينها حسب المرسوم التنفيذي

ويضم مجلس ادارة هذا المركز ممثلين عن وزير الدفاع الوطني والداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية و الوزير المكلف بالبيئة و الطاقات  المتجددة و الصناعة و المناجم و الطاقة و الموارد المائية و الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري و الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات

رزاقي.جميلة

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عن Djalila Rezzaki

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