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رسمياً.. الرباط الصليبي يضرب ” رافينيا “

على الأقل غيابه سيدوم 6 أشهر:
رسمياً.. الرباط الصليبي يضرب ” رافينيا “

Yacine Soudani 25 نوفمبر 2018 الرياضة, رياضة دولية اضف تعليق 74 زيارة

ذكر النادي الكتالوني، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن “رافينيا ألكانتارا”، تعرض لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى، وسيجري على إثرها عملية جراحية خلال الأيام القليلة المقبلة

وعلى الرغم من عدم تحديد فترة غيابه عن الملاعب، إلا أن موسم اللاعب البرازيلي سيكون قد انتهى مبدئياً، لأن المدة اللازمة للامتثال للشفاء في هذه النوعية من الإصابات، هي 6 أشهر

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن رافينيا تعرض للإصابة ضد أتلتيكو مدريد، بسبب التحامه مع رودريجو لاعب “الروخي بلانكوس”، وقد أكمل اللاعب المباراة وهو يعاني من قطع الرباط الصليبي في ركبته اليسرى، وعندما أطلق حكم اللقاء صافرة النهاية، سقط على العشب

ياسين.س

عن Yacine Soudani

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