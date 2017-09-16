أكد المدير العام للوكالة الوطنية كريم ومان أن نشاط وإعادة تدوير وتثمين النفايات أصبح نشاطا اقتصاديا قادرا على توفير ما قيمته أكثر من 38 مليار دينار في السنة والعمل على استحداث الكثير من فرص العمل”.

وخلال ندوة صحفية نظمتها الخميس الوكالة الوطنية لنفايات، بالتعاون مع الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة تحضيرا للصالون الدولي لتثمين و رسكلة النفايات المقرر تنظيمه في 9 أكتوبر المقبل، أفاد ذات المسؤول أن “مهمة الوكالة هي تحفيز المواطنين على فرز وتثمين النفايات و الهدف منه هو تقليص إستيراد المادة الخام من الخارج و كذا خلق ثروة محلية و عديد مناصب الشغل المستدامة”.

و يعد الصالون الدولي لإسترجاع و تثمين النفايات الصناعية فرصة لبحث سبل و طرق جديدة لتشجيع و ترقية هذا النوع من الإقتصاد البديل عن المحروقات.

نسرين.م