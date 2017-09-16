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رسكلة النفايات توفر للاقتصاد الوطني أكثر من 38 مليار دينار سنويا

تساعد على استحداث العديد من فرص العمل:
رسكلة النفايات توفر للاقتصاد الوطني أكثر من 38 مليار دينار سنويا

eldjazair 15 سبتمبر 2017 الاقتصاد اضف تعليق 24 زيارة

أكد المدير العام للوكالة الوطنية كريم ومان أن نشاط وإعادة تدوير وتثمين النفايات أصبح نشاطا اقتصاديا قادرا على توفير ما قيمته أكثر من 38 مليار دينار في السنة والعمل على استحداث الكثير من فرص العمل”.
وخلال ندوة صحفية نظمتها الخميس الوكالة الوطنية لنفايات، بالتعاون مع الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة تحضيرا للصالون الدولي لتثمين و رسكلة النفايات المقرر تنظيمه في 9 أكتوبر المقبل، أفاد ذات المسؤول أن “مهمة الوكالة هي تحفيز المواطنين على فرز وتثمين النفايات و الهدف منه هو تقليص إستيراد المادة الخام من الخارج و كذا خلق ثروة محلية و عديد مناصب الشغل المستدامة”.
و يعد الصالون الدولي لإسترجاع و تثمين النفايات الصناعية فرصة لبحث سبل و طرق جديدة لتشجيع و ترقية هذا النوع من الإقتصاد البديل عن المحروقات.
نسرين.م

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