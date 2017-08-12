اعتبر جمال بن عبد السلام رئيس ” جبهة الجزائر الجديدة ” أن التعليمات التي صدرت مؤخرا باسم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ضد وزيره الأول عبد المجيد تبون ونشرتها بعض القنوات والصحف الخاصة ” قد أدخلت البلد في دوامة من التوجسات والكوابيس المرعبة “، ويضيف ” ولكن فوق هذا كله حسب رأيي اكبر إهانة يتعرض لها رئيس الجمهورية منذ توليه منصب الرئاسة “.

اتهم جمال بن عبد السلام رئيس جبهة الجزائر الجديدة في منشور على صفحته في ” الفايسبوك ” من يقف وراء الرسالة الرئاسية بـ ” الإساءة لرئيس الجمهورية “، قائلا في السياق ذاته ” بقراءة متأنية لمضمون الرسالة التي نسبت لرئيس الجمهورية والمتضمنة مجموعة من التعليمات والتوجيهات للحكومة وتخص رجال المال والأعمال ومجموعة من التوجيهات الخاصة بتسهيل عمليات الاستيراد وبغض النظر عمن كتبها وسربها لقناة النهار فانها لا تحمل الا رسالة واحدة صريحة إهانة رئيس الجمهورية بطريقة مباشرة وفاضحة وصارخة “، وأضاف بن عبد السلام ” إذ كيف لرئيس يعين الوزير الأول ومنح له من الأوراق الخضراء ما سمعناه وشهدناه في مواجهة الفساد والتصدي للتلاعبات بالمال العام ثم بعدها بأقل من شهرين يبعث له بهذه الرسالة والتوجيهات المناقضة لتلك التوجيهات السابقة ؟؟ “، مشددا على أن هناك ” الكثير من علامات الاستفهام تتزاحم أمام هذه التناقضات “، من جانب آخر تساءل بن عبد السلام ” إما أن الوزير الأول فرض على الرئيس خارج رغبته وإرادته وزود بتلك التوجيهات بعيدا عن إرادة الرئيس فمن يا ترى الجهة التي فرضت تبون على الرئيس؟؟ “، مضيفا في السياق ذاته ” إما أن هذه الرسالة الأخيرة لم يكتبها الرئيس بل أرسلت باسمه أيضا من هذه الجهات التي تتحدى الرئيس وتعمل على غير توجهه ومن موقع رئاسة الجمهورية ؟؟ “، وانتهى رئيس جبهة الجزائر الجديدة تدوينته بالقول ” وإما وهو الاحتمال الأخطر أن الرئيس لا علم له بهذا ولا بذاك “.

إسلام كعبش