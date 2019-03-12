رحلات القطارات محدودة اليوم

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن توفر رحلات القطارات اليوم الثلاثاء.

وأضافت الشركة في بيان لها، أن الرحلات تكون بتوفر الحد الأدنى من الخدمة لضاحية الجزائر العاصمة.

وذكر البيان ذاته، أن الخطوط التالية ستعمل بالتوقيت التالي:

الجزائر -العفرون الإنطلاق على الساعة السادسة و20 دقيقة، على أن تكون الرحلة الثانية على الساعة الرابعة و10 دقائق مساءً.

العفرون-الجزائر الإنطلاق على الساعة الثامنة صباحا، والرحلة الثانية على الساعة الخامسة و50 دقيقة مساءً.

الجزائر-ثنية ستكون الانطلاقة على الساعة السادسة و45 دقيقة، والرحلة الثانية على الساعة الرابعة و5 دقائق مساءً.

الثنية-الجزائر الانطلاق على الساعة الثامنة و5 دقائق، والرحلة الثانية في حدود الخامسة و45 دقيقة مساءً.

آغا-زرالدة الانطلاق سيكون على الساعة السابعة و 10 دقائق، على أن تكون الرحلة الثانية على الرابعة و25 دقيقة مساءً.

زرالدة-آغا الانطلاق في حدود الساعة الثامنة و20 دقيقة، والرحلة الثانية على الساعة الخامسة و35 دقيقة مساءً.