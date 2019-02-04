نفى الدبلوماسي السابق عبد العزيز رحابي المعلومات المتداولة حول إعلانه دعم المترشح الحر اللواء المتقاعد علي غديري، وهو المرشح الذي توجهت عدة شخصيات وطنية وحزبية دعمه في رئاسيات 18 أفريل القادمة.

قال عبد العزيز رحابي، سفير الجزائر سابقاً في إسبانيا، على صفحته في “الفايسبوك” أنه “كتب موقع إلكتروني جزائري اليوم بأنني سأُساند ذاك أو ذالك المترشح دون ذكر مصدر الخبر أو التأكد من صحته لدى المعني بالأمر لإضفاء المصداقية التي تؤسس للخبر العمل الصحفي”.

وأكد عبد العزيز رحابي، قائلا: “لم أتحزب لو مرة واحدة وهذا يرجع أساسا لمساري في العمل الدبلوماسي وبالتالي لست ملزما بأي قرار عضوي حول الانتخابات أو المترشحين ومازلت متمسكا بحرية تامة في قراراتي وفقا لقناعتي السياسية وقيمي الأخلاقية”.

إسلام كعبش