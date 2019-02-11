دعا مشاركون في اختتام أشغال الملتقى الدولي الأول لمركز مكافحة السرطان بسطيف مساء الأمس، إلى ضرورة إيجاد آليات للتنسيق بين مختلف مراكز السرطان عبر الوطن و ذلك في إطار مكافحة هذا الداء.

ويهدف هذا الإجراء الذي حث على تجسيده ميدانيا المجتمعون في ختام هذه التظاهرة العلمية المنظمة بجامعة فرحات عباس (سطيف 1) من طرف مركز مكافحة السرطان لذات الولاية، بالتنسيق مع ذات الجامعة ومدير سجل السرطان البروفيسور مختار حامدي شريف و جمعية “النور” المحلية لمكافحة هذا الداء، بمناسبتي اليوم العالمي لمكافحة داء السرطان و تقييم المخطط الوطني للسرطان 2015 / 2019 ، إلى ترشيد نفقات هذا المرض الذي يكلف خزينة الدولة أموال باهظة .

وتم التأكيد في التوصيات التي خرج بها أساتذة ومختصون، وعديد الشركاء في مجال مكافحة السرطان من فرنسا وتونس والمملكة العربية السعودية وعديد جامعات الوطن على أن الوقاية هي أهم الوسائل نجاعة للحد من انتشار مرض السرطان ، وأبرزت توصيات هذا الملتقى إلى جانب تعميم التكوين المتواصل على كل المستويات من أطباء وممرضين وأخصائيين نفسانيين في مجال علم السرطان، ضرورة إعتماد لجان مشتركة مختصة كإجراء أولي قبل اتخاذ أي إجراء أو قرار طبي و قبل مباشرة التكفل بالمريض المصاب بالسرطان .

يشار إلى أن هذا الملتقى الطبي، الذي احتضنته قاعة المحاضرات مولود قاسم نايت بلقاسم لذات الجامعة على مدار يومين، تطرق فيه المشاركون إلى عديد المحاور على غرار التباحث حول إستراتيجية تسيير مراكز مكافحة السرطان على المستوى الوطني، و أهم المستجدات على المستوى العالمي في مجال سرطان الثدي و الرئة والأنف والأذن والحنجرة و الغدد و ذلك من خلال تنظيم عديد الورشات و تقديم أكثر من 30 مداخلة من طرف مختصين و شركاء في المجال و إقامة معرض بهذه المناسبة.

رزاقي.جميلة