استقبل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون رجل الأعمال و رئيس مجمع سيفيتال ايسعد ربراب على هامش المنتدى الفرنسي الاقتصادي « Choose France Grand Est ». المقام بمدينة نانسي هذا الملتقى يجمع مختلف الفاعلين الاقتصاديين و أعضاء الحكومة الفرسنية و المسؤولين المحليين وأكد ربراب على حسابه الخاص في “تويتر” بأنه تطرق إلى المشاريع المستقبلية لمجمع “سيفيتال” في فرنسا، إذ من المقرر أنّ يطلق المجمع استثمارات كبيرة في فرنسا، في مجالات مختلفة، ستكون بمثابة طوق النجاة للاقتصاد الفرنسي والعديد من المشاريع التي ستخلق القيمة المضافة ومناصب العمل، على غرار المشاريع السابقة التي كانت وراء إنقاذ علامات فرنسية معروفة، كما هو الشأن بالنسبة للعلامة المصنّعة للأجهزة الكهرومنزلية “برانت” وعلامة “أوكسو” المتخصصة في صناعة الألمينيوم.

عمر ح