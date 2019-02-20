أكد وزير المالية عبد الرحمان راوية ، على مواصلة عصرنة وإصلاح نظام البنوك ، من أجل مسايرة التطورات الدولية وتطوير الاقتصاد .

و قال راوية خلال يوم إعلامي حول عصرنة القطاع المصرفي، نظم بقصر المؤامرات عبد اللطيف رحال بالعاصمة، أن الإصلاحات المالية تكون بتحرير المعاملات البنكية من خلال عصرنة الخدمات مشيرا انه تم تسطير برنامج واسع للإصلاح الاقتصادي و المالي و تطوير المعلوماتي للنظام المصرفي و عصرنة النظام المالي، وقال أن برنامج عمل وزارة المالية، يهدف إصلاح المالي في البنوك ، عصرنة ، و تقريب البنوك من الزبائن، وتسهيل الملفات المالية للحصول على القروض .

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