راوية يتطرق مع السفير البريطاني إلى محاور التعاون المالي

استقبل وزير المالية عبد الرحمان راوية مساء الثلاثاء بالجزائر العاصمة السفير البريطاني اندرو نوبل الذي بحث معه حول التعاون المالي بين البلدين حسبما جاء في بيان لوزارة المالية.

و تطرق الطرفان خلال هذا اللقاء إلى المراحل القادمة للتعاون الثنائي لا سيما فيما يتعلق بالمحاور الكبرى للتعاون التي جاءت بها ندوة التعاون الاقتصادي والمالي الجزائرية البريطانية المنعقدة في 26 أكتوبر 2017 و شارك فيها راوية رفقة وفد جزائري هام.

من جهته عبر نوبل عن عرفانه لراوية على استعداده إلى جانب معاونيه في دائرته الوزارية الذين لطالما ساعدوه على إتمام مهامه في أحسن الظروف أضاف البيان.

و اختتم البيان بأن نوبل أعلم راوية بأن من سيخلفه و الذي شارك في ندوة التعاون الاقتصادي و المالي الجزائرية البريطانية المنعقدة بلندن واسع الاطلاع بمحاور التعاون الثنائي و أنه لن يدخر أي جهد في سبيل تنفيذها.

ق.و