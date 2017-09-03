

استقبل وزير المالية عبد الرحمان راوية مساء يوم الخميس بالجزائر العاصمة سفير جمهورية كوريا الجنوبية بارك سانغ-جين حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح المصدر أن الطرفين استعرضا خلال اللقاء مختلف مبادرات التعاون الثنائي التي تم تجسيدها لاسيما في قطاع المالية على ضوء البرنامج الكوري الخاص ب”تبادل المعارف”.

وأشاد الوزير بالنتائج الإيجابية التي أفضى إليها هذا التعاون معربا عن أمله في بعث مبادرات أخرى لفائدة المؤسسات والهياكل التابعة لقطاع المالية.

وقال راوية إنه ينبغي على الطرفين الاستفادة من التجربة المكتسبة في اطار مختلف المبادرات المجسدة من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي.

واتفق الطرفان في هذا الصدد على السعي سويا إلى تشجيع مشاريع الشراكة الثنائية وتسهيل الاستثمار وتواجد المؤسسات الكورية في الجزائر.

من جهته أكد سفير كوريا الجنوبية “رغبة” بلده في تكثيف المبادرات الثنائية بغية تمكين الجزائر من الاستفادة من التجربة الكورية في مجال التنمية.

ق.و