

أكد وزير المالية عبد الرحمان راوية بواشنطن أن خيار اللجوء الى التمويل غير التقليدي في ظرف يتميز بتراجع الموارد المالية عقب تدهور أسعار البترول يهدف الى تمويل وسد عجز الخزينة.

وفي لقاء جمعه مع نائب رئيس البنك العالمي المكلف بمنطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا (مينا) حافظ غانم، أوضح راوية أن استعمال هذه الأداة سيكون مرفقا بإصلاحات هيكلية من أجل تحسين الاطار المؤسساتي واعادة توجيه الموارد المتوفرة لصالح النمو الاقتصادي.

للإشارة فقد استعرض الوزير مع حافظ غانم آفاق التعاون بين الجزائر والبنك العالمي.

ومن جهته أشاد نائب رئيس البنك العالمي المكلف بمنطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا بنوعية الشراكة مع الجزائر وأبدى استعداد مجموعة البنك العالمي و مؤسساتها لمرافقة جهود التنمية الاقتصادية للبلاد.

وعلى هامش مشاركته في اجتماع الخريف لصندوق النقد الدولي و البنك العالمي, أجرى الوزير أيضا محادثات مع مسؤولي مؤسسات مالية و بنكية تمحورت حول فرصة تطوير شراكات من خلال تقديم دعم تقني في مختلف ميادين التنمية.

كما التقى راوية مسؤولي صندوق النقد الدولي و البنك العالمي المكلفين بإجراء محادثات مع البلدان الإفريقية حول مشروع “Compact With Africa” وهي مبادرة ألمانية باشرتها مجموعة ال20 من أجل ترقية الاستثمار الخاص في افريقيا سيما في مجال المنشآت القاعدية .

وسجل راوية المعلومات التقنية حول هذه المبادرة التي تقترح أرضية تهدف الى ضمان رؤية سياسية تسمح بإرساء الثقة تجاه المستثمرين.

وحضر الوزير غداة مشاركته في أشغال مجموعة ال24 في الجلسة العلنية للجمعيات السنوية لصندوق النقد الدولي و البنك العالمي حيث كانت له مبادلات مثمرة مع عدة وزراء مالية و خبراء حضروا هذا اللقاء.

وفي هذا الصدد حضر راوية اجتماع اللجنة النقدية و المالية الدولية و اجتماع لجنة التنمية.

وخلال هذه الاجتماعات تم التركيز على مواصلة الجهود من أجل تقليص الفقر و تقاسم الرفاهية و طبيعة الدعم الذي يمكن لمؤسسات بروتن وودس تقديمه للبلدان من أجل مواجهة تحديات التنمية.

نسرين محفوف