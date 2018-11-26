راوية :تراجع قيمة الدينار لن يؤثر على المستوى المعيشي للمواطن

قال وزير المالية عبد الرحمان راوية اليوم في رده على تدخلات أعضاء مجلس الامة اثناء عرض مشروع قانون المالية 2019، بالغرفة العليا لبرمان، ان تراجع قيمة الدينار لا يؤثر على تراجع المستوى المعيشي للمواطن، كون المواد الواسعة الاستهلاك مدعمة من قبل الدولة
Razika kherkhache 26 نوفمبر 2018 الاقتصاد, الحدث اضف تعليق 45 زيارة
26 نوفمبر 2018
قال وزير المالية عبد الرحمان راوية اليوم في رده على تدخلات أعضاء مجلس الامة اثناء عرض مشروع قانون المالية 2019، بالغرفة العليا لبرمان، ان تراجع قيمة الدينار لا يؤثر على تراجع المستوى المعيشي للمواطن، كون المواد الواسعة الاستهلاك مدعمة من قبل الدولة
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