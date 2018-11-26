راوية :تراجع قيمة الدينار لن يؤثر على المستوى المعيشي للمواطن

قال وزير المالية عبد الرحمان راوية اليوم في رده على تدخلات أعضاء مجلس الامة اثناء عرض مشروع قانون المالية 2019، بالغرفة العليا لبرمان، ان تراجع قيمة الدينار لا يؤثر على تراجع المستوى المعيشي للمواطن، كون المواد الواسعة الاستهلاك مدعمة من قبل الدولة