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راوية :تراجع قيمة الدينار لن يؤثر على المستوى المعيشي للمواطن

Razika kherkhache 26 نوفمبر 2018 الاقتصاد, الحدث اضف تعليق 45 زيارة

 قال وزير المالية عبد الرحمان راوية اليوم في رده على تدخلات أعضاء مجلس الامة اثناء عرض مشروع قانون المالية 2019، بالغرفة العليا لبرمان، ان تراجع قيمة الدينار لا يؤثر على تراجع المستوى المعيشي للمواطن، كون المواد الواسعة الاستهلاك مدعمة من قبل الدولة

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