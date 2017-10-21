

أكد وزير المالية عبد الرحمان راوية يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن الدينار الجزائري بخير على مستوى البنك الجزائري، مشددا على ضرورة المحافظة على عملتنا الوطنية.

و خلال رده على انشغالات المقاولين بخصوص قيمة الدينار مقابل العملات الصعبة خلال النقاشات مع المقاولين التي نظمت في إطار الطبعة الثالثة لجامعة منتدى رؤساء المؤسسات في الشطر المخصص للصيرفة الاسلامية وأسواق رؤوس الأموال و الجباية، أشار وزير المالية إلى أن مشروع قانون المالية 2018 يراهن على صرف الدينار مقابل الدولار بـ 115 دينار للدولار الواحد كحد اقصى خلال مدة ثلاث سنوات.

وطمأن راوية في هذا السياق “الثقة موجودة الحكومة تثق في المؤسسات وهذه الأخيرة يجب عليها ان تثق في الحكومة. نعمل سويا من أجل صالح البلد”.

نسرين محفوف