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راخوي: إسبانيا لن تقسّم وسنحافظ على الوحدة الوطنية

yassin bouras 9 أكتوبر 2017 الحدث, العالم اضف تعليق 21 زيارة

قال رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي في مقابلة مع صحيفة إن إسبانيا، لن تقسّم وذلك بعد أسبوع من استفتاء أجراه إقليم كتالونيا تقول السلطات هناك إنه أظهر تأييد الناخبين الكبير للاستقلال.

ورداً على سؤال عما إن كان من الممكن تقسيم إسبانيا في المقابلة التي نشرتها صحيفة دي فيلت الاثنين، قال راخوي قطعاً لا. لن يتم تقسيم إسبانيا وسيتم الحفاظ على الوحدة الوطنية. سنفعل كل ما يسمح به القانون لضمان ذلك.

ونظم الإقليم الثري، الذي يسكنه 7.5 مليون نسمة وله لغته وثقافته الخاصة، استفتاء على الاستقلال في الأول من أكتوبر رغم قرار المحكمة الدستورية في إسبانيا التي اعتبرت التصويت غير قانوني.

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