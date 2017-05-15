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رابطة حقوق الإنسان تدعو الأولياء لتجنب تعنيف أبنائهم

في ظل تفشي ظاهرة الانتحار وسط المقبلين على الامتحانات الرسمية:
رابطة حقوق الإنسان تدعو الأولياء لتجنب تعنيف أبنائهم

eldjazair 13 مايو 2017 الوطني تعليق واحد 63 زيارة

طالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وزارة التربية الوطنية، برفع تحدي نوعية التعليم في الجزائر بتغليب مصلحة التلميذ وجعلها الهدف الأسمى في القطاع، وحذرت بالموازاة مع ذلك من المنحى الذي أخذته ظاهرة الانتحار وسط المقبلين على الامتحانات المصيرية.
دقت رابطة حقوق الإنسان في بيان لها تحوز “الجزائر” نسخة منه ناقوس الخطر للعواقب الوخيمة التي تنجر عن الوعيد المنتهج من قبل الأولياء على أبنائهم عقب الإفراج عن نتائج الامتحانات النهائية، داعية إياهم بالمناسبة إلى عدم الضغط عليهم والكف عن تهديدهم بالعقاب لتفادي دفعهم إلى الانتحار و الهروب من المنزل، مؤكدة أن النتائج السلبية للتلاميذ تنجم عنها عدة ظواهر في مقدمتها الانتحار و ظاهرة التسرب المدرسي.
وحملت الرابطة مسؤولية رسوب التلاميذ للمدرسة والأسرة و المجتمع والدولة ككل، مشددة على ضرورة تركيز الجهود على معرفة الأسباب الكامنة وراء فشلهم والسعي بالموازاة مع ذلك لإيجاد الحلول الكفيلة باستعادة الثقة في نفوسهم و قدرتهم باعتماد أسلوب التشجيع والحوار وتفادي التهديد، كما دعت القائمين على وزارة التربية إلى إيجاد أخصائيين نفسانيين من اجل التحضير النفسي لهذه الفئة قبل إجراء الامتحانات لتفادي الخوف من الرسوب المدرسي والرعب من ردة فعل أوليائهم التي غالبا ما تكون قاسية إذ يتعرض الكثير منهم إلى العقاب البدني أو النفسي من طرفهم، مؤكدة على الأولياء ضرورة الاهتمام بالجانب النفسي لأبنائهم بهدف مساعدتهم على التركيز الذي يمكنهم من إجراء الامتحان بدون خوف وكذا إبعادهم عن كل ما يمكن أن يشتت تفكيرهم مرورا بالضغط العائلي الذي تمارسه العائلة على المترشح والابتعاد عن الضغط المفرط الذي يُعطي غالبا نتائج عكسية.
وفاء مرشدي

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تعليق واحد

  1. حمليلي عادل امين طيب
    14 مايو 2017 في 0 h 25 min

    اتقدم لكل من تهمه قضيتي ان يقدم يدالمساعدة القانونية لابنائي في اقناع وزيرة التربية الوطنيةنورية بن غبريت على ان تمنح ابنائي نقاط امتيازية في الامتحان لانهم لا يجيدون التحدث باللغة العربية لانهم من ام باكستانية ولم يسبق لهم ان درسو في مدارس باللغة العربية ودخلو الوطن الجزائري قبل عامييين فقط ورسبو العام الماضي ومن المحتمل الكبير ان يرسبوا هذا العام.. كماراسلت والي بشار ومديرية التعليم ببشار وراسلت السيدة الوزيرة نورية بن غبريت!!! ؟وللاسف لم يظهراي جديد اوجواب ..كمااني كنت معتقل سابق في معتقل العار غوانتاناموالابيه واموالي محتجزة بامرمن السلطات الامريكية والفرنسية لهاذا لم استطع بان ادخل ابنائي مدرسة الاجانب الناطقة باللغة العربية وهذا يكلف مال باهظ… املي الوحيدان يعطى الاعتبار الكامل لقضيتي وطلبي هذا وشكرا.. ولاية بشار الدبدابة شارع المدارسC_1_52_///0666093602

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