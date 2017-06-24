رابطة العالم الاسلامي تستنكر المحاولة الإجرامية لاستهداف المسجد الحرام

استنكرت رابطة العالم الاسلامي المحاولة “الاجرامية والارهابية” لاستهداف المسجد الحرام بمكة المكرمة ومدينة جدة يوم امس الجمعة.

وقال الأمين العام للرابطة الشيخ الدكتور محمد العيسى في بيان صحفي مساء امس الجمعة ان “الارهاب وجه بشع انسلخ من كل قيمة بعد ان تجرد من ايمانه وهوى به ضلاله في مكان سحيق”.

واضاف انه “ليس بعد خطورة الجرأة على البلد الحرام والمسجد الحرام من فجور ولا وصف ولا جرأة وهي دائرة السوء التي احاطت بالارهاب ففرغته من اي شبهة قد يضل بها فهم أو يتعلق بها واهم أو مغرض أو مكابر فينسبها للاسلام”.

واكد العيسى ان الحرمين الشريفين هما بفضل الله تعالى وعونه وتوفيقه في وجدان الرعاية والعناية والخدمة التي تشرفت بها المملكة العربية السعودية والتي تعمل بكل جهد على حمايته ورعايته.

وكانت قوات الامن السعودية تمكنت امس الجمعة من احباط مخطط ارهابي استهدف المسجد الحرام في مكة المكرمة حيث حاصرت احد الارهابيين الذي فجر نفسه في أحد منازل حي أجياد.

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان انها تمكنت من القاء القبض على خمسة من افراد الخلية الارهابية بينهم امرأة ولم تكشف عن هوياتهم حفاظا على سرية التحقيق.