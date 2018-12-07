رابح ظريف: “سميرة حاج جيلاني فوتت على أعداء النجاح فرص إحباط فيلم “أحمد باي”

هنأ الكاتب والمبدع رابح ظريف، المنتجة سميرة حاج جيلاني، وكل طاقم إنتاج الفيلم السينمائي الكبير “أحمد باي” بمناسبة الانتهاء من تصوير كل المشاهد، وهذا بعد أربع أشهر فقط من انطلاق التصوير الذي انطلق يوم 04 أوت الماضي، ليكون من أسرع انتاجات السينما الجزائرية بالنظر إلى طبيعة الفيلم التاريخية والفنية.

وفي منشور له على حسابه الشخصي على “الفيس بوك” شكر رابح ظريف وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، الذي راهن على خط جديد من الإنتاج السينمائي، وكان فيلم “أحمد باي” و”ابن باديس” وغيرهما من الأفلام الجديدة من بين أهم العلامات المضيئة لهذا الخط الجديد، مضيفا أن منتجة فيلم “أحمد باي سميرة حاج جيلاني، فوتت على أعداء النجاح، كل فرص إحباط العمل وإفشاله، ضاربا موعده في عمل جديد نلتقي فيه، لنستمر في النجاح وتستمرون في الفشل.

صبرينة ك